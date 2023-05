De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada

A circulação na linha verde do Metro de Lisboa está na manhã desta segunda-feira interrompida entre as estações de Telheiras e Campo Grande devido a uma avaria na sinalização.", anunciou a empresa na rede social Twitter.As estações entre a Baixa e Cais do Sodré também estiveram com perturbações, mas a circulação foi entretanto normalizada.