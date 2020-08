Cirurgia decide hoje vida do 'bebé sem rosto’

Rodrigo - que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’ por ter nascido sem nariz, sem olhos e sem parte do crânio - é operado esta segunda-feira à hidrocefalia (acumulação de líquido no interior do crânio), no hospital Dona Estefânia, em Lisboa.



Esta condição clínica é, atualmente, a maior ameaça à vida do menino, embora a própria operação represente um ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.08.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 24.08.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento