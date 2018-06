Cliente reclama da TAP e a companhia responde com humor

Queixosa escreveu um post no Facebook e a companhia aérea respondeu-lhe através do mesmo meio.

Por Carolina Rodrigues / SÁBADO e Leonor Riso/SÁBADO | 22:30

Uma viajante na companhia aérea TAP queixou-se nas redes sociais de estar retida no avião há 35 minutos e queixou-se da qualidade de serviço da empresa. Pelo Facebook, a cliente reclamou de estar "presa num avião da TAP", dizendo que não havia "estacionamento" para o avião. "Não vale a pena voar na TAP", concluiu no post.Pouco depois, a companhia aérea portuguesa TAP Air usou a mesma rede social para responder à queixosa com uma pitada de humor: "Sendo que o voo ainda se encontra em operação e por questões de segurança, solicitamos que coloque o seu dispositivo em modo voo. Obrigado."Não são conhecidas as circunstâncias que provocaram este alegado atraso de desembarque do avião.A resposta da TAP tornou-se viral nas redes sociais e já conta 866 "gostos" por parte dos internautas.