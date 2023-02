O Clube de Golf do Estoril (CGE) está insatisfeito por não ter realizado um protocolo de parceria com a Estoril Plage, depois do anúncio de um projeto imobiliário no campo Golf Estoril que gerou a revolta entre alguns sócios do clube, que manifestaram vontade de avançar com diligências judiciais para travar o projeto.









“Presentemente, as relações entre a EP e o CGE estão numa fase de diálogo construtivo, mas qualquer protocolo de parceria só será conseguido a prazo e vai obrigar ao empenho contínuo da direção em virtude da visão das duas entidades serem, por enquanto, diferentes”, lê-se em comunicado. No entanto, a direção do clube congratula-se com alguma abertura por parte da empresa imobiliária. “Achamos positivo as garantias dadas, apesar de condicionadas à concretização do projeto imobiliário”, salienta. A EP compromete-se a intervir em todo o campo “melhorando caminhos, campo de treinos e piscina”. “Pretendemos manter as melhores relações com o CGE e com os seus associados”, afirma a administração da Estoril Plage.