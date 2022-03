A Festa do Colete Encarnado está de volta a Vila Franca de Xira, após dois anos de interrupção devido à pandemia. De 1 a 3 de julho, há esperas e largadas de touros, corridas na Praça Palha Blanco e muita animação nas ruas da cidade, com música e ‘comes e bebes’. Na noite de 2 para 3 há sardinha assada e caldo verde (grátis) e tertúlias.









Sob o mote ‘90 anos, 90 dias e 90 horas’, o arranque é já no dia 2 de abril, com a Semana da Cultura Tauromáquica.

“Vamos comemorar os 90 anos do Colete Encarnado, que coincidem com os 90 anos dos Forcados de Vila Franca de Xira. Os nossos museus preparam uma exposição com os melhores momentos”, informa Fernando Ferreira, presidente da câmara, acrescentando: “As pessoas têm muita vontade de conviver.” O autarca garante que Vila Franca de Xira continuará a defender a festa brava – “quem gosta participa, quem não gosta não vai” – e diz que o Colete Encarnado “é uma festa de abertura e tolerância”.





Também a Casa dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira se mostra satisfeita. “Estamos ansiosos”, diz ao CM Carlos Silva, presidente.



Primeira edição







Leia também Festas de Vila Franca de Xira estão de regresso A Festa do Colete Encarnado realizou-se pela primeira vez nos dias 16 e 17 de julho de 1932. José Van Zeller Pereira Palha foi o mentor desta festa de homenagem ao campino.

Uma das Sete Maravilhas



Em 2020, a Festa do Colete Encarnado foi eleita como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular de Portugal, num total de 140 finalistas regionais.





Banda de música anima entrada da tertúlia



À porta da tertúlia vai estar, como habitualmente, uma banda de música. “Estamos muito empolgados com a festa. Vai ser uma grande alegria”, afirma Fátima Nalha, presidente da direção do Clube Taurino Vilafranquense.