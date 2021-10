Festas de Vila Franca de Xira estão de regresso

Com espetáculos taurinos, as tradicionais largadas e concertos de António Zambujo, Kátia Guerreiro e Bárbara Tinoco, arranca esta sexta-feira mais uma edição da Feira Anual e Salão de Artesanato de Vila Franca de Xira. Esta será a primeira grande festa de cariz popular a realizar-se no País após o alívio das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A festa vai-se prolongar até dia 17. A praça de touros recebe sete espetáculos de tauromaquia, que terão como ponto alto a Corrida Comemorativa dos 120 Anos da Palha Blanco. As esperas acontecem entre amanhã e o dia 9.Para garantir a segurança dos visitantes, a Direção-Geral de Saúde impôs acesso limitado ao percurso das largadas, que será o mesmo de sempre - entre a estação de comboios e a praça de toiros. Foi estabelecida ainda uma capacidade máxima para ocupação das ruas e, nesse perímetro, só entrará quem apresentar certificado de vacinação válido ou teste negativo.A animação musical no espaço de restauração é diária, mas os três grandes concertos, de António Zambujo, Kátia Guerreiro e Bárbara Tinoco, realizam-se na Praça Palha Blanco, pelas 22h00, nos dias 15, 16 e 17. Os bilhetes estão à venda no Posto de Turismo Municipal.O Salão de Artesanato terá mais de uma centena de artesãos de várias regiões do País, com trabalhos nas áreas do têxtil, cerâmica, metal, madeira, cortiça, doçaria, entre outros.Há vários restaurantes associados ao evento. As ementas, especiais nestes dias, vão estar subordinadas ao tema ‘Sabores do Campo à Mesa’.A festa encerra com um grandioso espetáculo de fogo de artifício, lançado da frente ribeirinha de Vila Franca de Xira.