O Festival MED arrancou esta segunda-feira, em Loulé. Do cartaz fazem parte, entre outros, Buba Espinho (hoje), Moulinex e Nuno Guerreiro (5ª feira, dia 26), Paulo Flores e Clã (dia 27) e Quinta do Bill, que convidam Kátia Guerreiro, Rita Redshoes e Pedro de Castro (dia 28). Os concertos realizam-se na Cerca do Convento Espírito Santo, com abertura de portas às 20h30. Os bilhetes estão à venda por 40 €, se for passe geral, ou por 7 €, se for individual.



A música invadiu o Algarve e, até ao fim do verão, estão previstos ainda muitos concertos e festivais que contam no cartaz com alguns dos mais populares nomes do panorama nacional.O Festival MED arrancou esta segunda-feira, em Loulé. Do cartaz fazem parte, entre outros, Buba Espinho (hoje), Moulinex e Nuno Guerreiro (5ª feira, dia 26), Paulo Flores e Clã (dia 27) e Quinta do Bill, que convidam Kátia Guerreiro, Rita Redshoes e Pedro de Castro (dia 28). Os concertos realizam-se na Cerca do Convento Espírito Santo, com abertura de portas às 20h30. Os bilhetes estão à venda por 40 €, se for passe geral, ou por 7 €, se for individual.





Leia também Conceituados juntam-se a 5 bandas emergentes do Algarve no Figuras à Rampa. Na próxima quinta-feira, dia 26, The Legendary Tigerman + The Mirandas atuam no Figuras à Rampa – um evento que junta em palco nomes conhecidos do grande público e novos talentos algarvios, em prol da música e da cultura nacional. O concerto está marcado para as 21h00 no Teatro das Figuras de Faro. No dia seguinte, 27, é a vez de Capitão Fausto + Catalina, também às 21h00. Cada bilhete custa 10 €, sendo que uma percentagem da receita será entregue à Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro.

Em setembro regressam as Noites F, entre 3 e 5 de setembro. Os espetáculos começam sempre pelas 21h30 no Largo da Sé, Faro. A programação arranca com uma atuação de Pedro Abrunhosa, que convidou a Orquestra Clássica do Sul para interpretar consigo as suas canções. No dia seguinte, 4 de setembro, Aurea, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Rita Redshoes tocam com a Orquestra de Jazz do Algarve. No último dia, os D.A.M.A levam Agir, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Irma e Tainá à capital do Algarve. Bilhetes custam 15 €.





Referência ainda para uma curta digressão dos Capitão Fausto pelas ilhas de Faro: Porto de Abrigo da Culatra (29 de agosto), Cais de Embarque dos Hangares (30), Farol de Santa Maria (31), Deserta (1 de setembro) e Parque de Campismo da Praia de Faro (2 de setembro).