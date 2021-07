Música de norte a sul com estrelas nacionais

Numa altura em que os grandes festivais de verão estão cancelados, as digressões internacionais adiadas e a obrigatoriedade de reduzir a lotações da salas obriga à contenção de despesas , os promotores nacionais viram-se cada vez mais para os eventos de médias dimensões que contemplem sobretudo a música portuguesa. Depois, entre outros, dos festivais Santa Casa Ao Vivo (Lisboa e Porto), Lusco Fusco (Lisboa), Jardins do Marquês, Oeiras (termina este domingo com Rui Veloso) ou Noites da Vila, em Vila Praia de Âncora (fecha esta noite com Samuel Úria), mais festivais têm lugar este mês.A partir de dia 17 (próximo sábado) e até 8 de agosto, a Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia, recebe as Noites de Verão em Gaia, com Jorge Palma, Fernando Daniel, os Quatro e Meia, António Zambujo, Diogo Piçarra ou Bárbara Tinoco. Em Cascais, o Música no Parque (22 e 32 de julho), também 100% nacional, acolhe nomes como Xutos & Pontapés, Carminho, Dino D’Santiago, Buba Espinho ou Cláudia Pascoal, no Hipódromo Manuel Possolo. Mais para o final do mês, a vila de Lagos, no Algarve, recebe, no âmbito dos Concertos de Verão, Aurea (28), HMB (29), Gabriel, o Pensador (30) ou Kátia Guerreiro (1 de agosto). Também no Algarve, mas em Loulé, a 26ª edição do Loulé Jazz (29 de julho a 1 de agosto) deixou cair, pela primeira vez, toda a programação internacional para uma edição exclusivamente nacional, com Bernardo Moreira, Maria João ou Carlos Bica, entre outros.