Oeiras e Cascais com novos festivais em julho

Os Jardins do Marquês, em Oeiras, e o Parque Marechal Carmona, assim como o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, vão acolher dois novos festivais já no próximo mês de julho. O primeiro, intitulado Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley, acontece entre os dias 2 e 11, e o segundo, Música no Parque, lá mais para o final do mês, entre os dias 22 e 31.O Festival Jardins do Marquês esteve para ter a sua primeira edição no ano passado, mas acabou por ser cancelado por causa da pandemia, tendo transitado já para este ano. E o cartaz é de luxo. O evento arranca dia 2 de julho com Seu Jorge e Daniel Jobim, e ainda com o projeto ‘Rua das Pretas’ de Pierre Aderne. A programação inclui ainda os pianistas Maria João Pires e Júlio Resende (dia 4), Rufus Wainwright e Vicente Palma (6), António Zambujo e Tainá (8), Bonga e Mayra Andrade (9), Camané/Mário Laginha e Jorge Palma (10), terminando com a dupla Rui Veloso e Tito Paris, no dia 11.Já o festival Música no Parque, que decorre em Cascais, é exclusivamente dedicado à música portuguesa. Para ouvir ao longo de uma semana estão Xutos & Pontapés, Os Quatro e Meia, Fernando Daniel, Deixem o Pimba em Paz, Carminho e Dino D’Santiago.