O Festival às Vezes o Amor, evento que também já é conhecido como o Festival dos Namorados e que devia arrancar na próxima quinta-feira com programação até domingo, teve de ser adiado para abril por causa da pandemia. Na sétima edição, o festival, que foi dos poucos a realizar-se no ano passado, acontecerá, pela primeira vez desde a sua estreia, longe do Dia de S.Valentim.









O evento arrancaria na quinta-feira no Coliseu de Lisboa com o projeto de Manuela Azevedo e Bruno Nogueira ‘Deixem o Pimba em Paz’, mas o seu adiamento obriga agora a iniciá-lo apenas a 29 de abril, no Porto. A programação irá decorrer ainda durante os meses de maio, junho e julho, com nomes como GNR, Luísa Sobral, Sara Tavares, Paulo Gonzo, Moonspell, Tiago Nacarato, Jorge Palma, Salvador Sobral, João Pedro Pais ou Aurea.

Este é assim o terceiro festival do ano a ser cancelado ou adiado por causa da pandemia, isto depois do Festival Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, e do Festival Porta-Jazz, no Porto, que deveriam ter arrancado há mais de uma semana. O primeiro cancelou toda a sua programação para o mês de fevereiro, enquanto o segundo ficou para já adiado, para data a revelar.





Recorde-se que, entretanto, a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) iniciou em meados de janeiro encontros regulares com o Governo para se encontrar uma solução para o setor retomar a atividade.