Já são quatro os festivais de verão cancelados pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. Depois do Rock In Rio Lisboa, do Primavera Sound e do Festival do Crato, é a vez do CoolJazz, que deveria realizar-se no próximo mês de julho, ser empurrado para 2022 (com data a definir).









“Este festival tem anos de história, tem muita credibilidade junto dos artistas, junto do público, dos agentes, da opinião pública e não queremos oferecer nada mais do que o melhor, e, em 2021, não estão reunidas as condições. Vemo-nos com muita vontade em 2022”, afirmou a promotora Live Experiences, em comunicado.

A organização promete mais informações para “breve”, nomeadamente as novas datas do festival em Cascais, e assegura que os bilhetes comprados para as edições de 2020 e de 2021 “serão válidos para os mesmos concertos de 2022, não sendo necessário efetuar a troca”.





John Legend era uma das estrelas do cartaz do 17º CoolJazz, ao lado de Lionel Richie, Neneh Cherie, Kokoroko, Jorge Ben Jor e Herbie Hancock.





Para já continuam agendados festivais como o NOS Alive (julho), em Oeiras; Super Bock Super Rock (julho), em Sesimbra; Sudoeste (agosto), em Odemira, e Paredes de Coura (agosto). Contudo, não há garantias de que se irão manter ou em que condições serão realizados.