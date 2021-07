É o caso do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, que depois de ver a sua estreia adiada em 2020 por causa da pandemia, vai mesmo para a frente este ano. E o cartaz é de luxo.



Numa altura em que os grandes festivais de verão já caíram todos, a atenção vira-se agora para os eventos de média e pequena dimensão, que vão permitindo aos profissionais do setor manter alguma atividade.É o caso do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, que depois de ver a sua estreia adiada em 2020 por causa da pandemia, vai mesmo para a frente este ano. E o cartaz é de luxo.

O pontapé de saída é dado esta noite com um concerto de Maria João Pires que terá Júlio Resende na primeira parte. Amanhã, segunda-feira, por seu turno, é a vez do cantor e compositor canadiano Rufus Wainwright regressar a Portugal, num espetáculo que será antecipado por Vicente Palma.



Na quinta-feira, o serão pertence a António Zambujo, ele que apresenta em Oeiras um disco que foi precisamente feito em pandemia, em retiro absoluto, na sua casa no Alentejo (na primeira parte do concerto estará Tainá).



No dia 9, os Jardins do Marquês vão dançar ao som dos ritmos quentes de África com Bonga e Mayra Andrade, enquanto no dia 10, há noite de gala com Camané e Mário Laginha, eles que apresentam o projeto ‘Aqui está-se Sossegado’.



Antes deles, contudo, sobe ao palco, aquele que continua a ser um dos maiores e dos melhores: Jorge Palma. A promessa é a de uma carreira única passada em revista. O Festival Jardins do Marquês encerra no dia 11 com Rui Veloso e Tito Paris.





O preço dos bilhetes varia entre os 20 e os 50 €.