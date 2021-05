Pandemia condiciona visitas à Feira Nacional da Agricultura de Santarém

Além da redução do número de dias, que passou dos habituais dez para apenas cinco, a pandemia vai condicionar o acesso do público à Feira Nacional da Agricultura (FNA) de Santarém, que vai realizar-se em formato presencial de 9 e 13 de junho. O evento está a ser preparado "para cumprir todas as normas de segurança e higiene impostas pela Direção Geral de Saúde", sublinhou Luís Mira, secretário geral da CAP, na apresentação da edição deste ano, que será "necessariamente diferente".

Todos os visitantes vão medir a temperatura para entrar no espaço da feira, no Cnema, onde será obrigatório desinfetar as mãos, usar máscara e seguir um circuito marcado e pré-definido, não sendo permitido voltar para trás. As naves terão um sistema para contar o número de pessoas no interior e vão ser criadas equipas para garantir o cumprimento das regras em todo o recinto, inclusivamente nas zonas de restauração e tasquinhas, que ficam sujeitas ao cumprimento das regras gerais para todo o país que estejam em vigor nos dias da feira.

Nas zonas de provas das naves, o público só poderá consumir sentado, em frente aos stands, não sendo permitido circular de copo ou com comida nas mãos. Os espetáculos musicais noturnos, que eram um dos principais chamarizes de gente à FNA, também não se realizam, mas há largadas de toiros todos os dias, se bem que mais cedo, e com a capacidade das bancadas limitada a um terço.

Tendo como tema principal "A Água na Agricultura", a FNA é a primeira grande feira agrícola a decorrer não só fisicamente nesta nova fase de desconfinamento, mas também num formato misto, com uma plataforma digital que permite visitar o evento sem sair de casa.

Com um orçamento reduzido em 60% em relação a 2019 (rondará os 400 a 500 mil euros), a feira deste ano terá também menos cerca de 40% dos expositores da última edição.

Ainda assim, Luís Mira garante que as principais novidades do setor em termos de maquinaria e tecnologia estarão na FNA 2021, que terá também o habitual espaço da mostra agropecuária, embora com menos espaço e menos animais.

"Não será uma feira igual à de 2019 porque isso não é possível. Mas pode vir cheirar e provar o que de melhor se faz na agricultura nacional", referiu o responsável, que espera receber cerca de um quinto dos visitantes da última edição, ou seja 40 a 50 mil pessoas.