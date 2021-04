O teletrabalho "vai manter-se obrigatório até ao final do ano", sempre que possível, confirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, depois da reunião do Conselho de Ministros que aprovou a quarta e última fase do plano de desconfinamento.António Costa sublinhou que esta "era uma decisão que já estava tomada e que se mantém", mas não explicou se a aplicação vai ser diferenciada por ...