No Centro Cultural Magalhães Lima, em Alfama, Lisboa, toda a gente se atarefa em volta dos enfeites para os Santos Populares, que chegam entre 12 e 15 de junho. Com as festas à porta – e depois de dois anos de jejum, por causa da pandemia – a vontade de celebrar é muita. Que o diga Mário Rocha, presidente do centro, e responsável pelos festejos, assim como da Marcha de Alfama.









