Com que frequência deve mudar os lençóis da cama? Especialista deixa dicas e esclarece mitos

Um novo inquérito realizado pela empresa americana vendedora de roupa de cama Pizuna Linens, que contou com a participação de 2 250 adultos do Reino Unido, mostrou com que frequência se deve mudar e lavar os lençóis da cama. O inquérito permitiu alguns detalhes curiosos, entre eles que os homens solteiros tendem a fazê-lo menos vezes que as mulheres solteiras.

Entre as principais razões pelas quais as pessoas dizem não mudar mais a roupa de cama está em primeiro lugar o esquecimento (67%), não ser incomodativo (35%), e não ter qualquer outra roupa de cama limpa (22%). 38% dizem não acreditar que a roupa de cama precise de ser lavada "mais vezes".

Segundo Lindsay Browning, psicóloga, neurocientista e especialista em doenças do sono, citada pela BBC, quase metade dos homens solteiros acha que os lençóis de cama não devem ser lavados até quatro meses, com 12% a admitir que os lavam quando se lembram, o que pode ser ainda mais longo.

Já no que diz respeito às mulheres solteiras, 62% lavavam a roupa de cama de duas em duas semanas.

Em casais, já acontece com mais regularidade, uma vez que, de acordo com os dados da empresa que vende roupa de cama, é feito de três em três semanas.

A época do ano é importante?

De acordo com Browning, todos "podemos ser ligeiramente mais desleixados nos meses de Inverno", mas uma vez por semana "seria o ideal". Se o fizermos mais do que de duas em duas semanas "estamos a ir em direção a um território perigoso".

A especialista alertou que o facto de suarmos menos no Inverno não quer dizer nada, uma vez que "ainda estamos a libertar células mortas da pele". Além disso, qualquer pessoa "vai para a cama com as mãos ligeiramente sujas e há a respiração a sair da tua boca", acrescentou.

Tomar banho à noite contribui para que os lençóis não se sujem tanto?

Na investigação, 18% dos inquiridos disse que tomava banho à noite para que os lençóis não se sujassem e que essa era uma das razões para mudarem de roupa de cama com mais regularidade.

De forma a justificar que esse é um pensamento errado, Browning explicou que, embora se tome banho ao deitar, o Verão traz a questão dos "fenos e do pólen", daí a importância de "lavar os lençóis regularmente, porque estes alergénios vão estar na cama e provocar problemas de saúde".

A especialista alertou que todos devemos tratar a cama, onde dormimos, como um "santuário". "Deve ser um lugar maravilhoso e agradável onde nos sintamos felizes", reforçou Browning.

"Se entrarmos na cama e nos sentirmos relaxados, confortáveis e felizes, esse novo cheiro a roupa de cama ajuda-nos a sentirmo-nos calmos e felizes", explicou Browning, que diz já ter tido pacientes com insónias devido aos seus lençóis estarem "sujos e a cheirar mal".