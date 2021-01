Caos na linha de Sintra: Utentes denunciam comboios lotados e falta de condições de segurança

Os comboios da linha Sintra estão esta quarta-feira a circular com atrasos devido a uma avaria, confirmou fonte da CP.A avaria na linha de acesso ao parque de estacionamento dos comboios, em Algueirão, foi detetada depois das 5h00 e ficou resolvida por volta das 7h00, quando os comboios conseguiram sair. Por esse motivo, as composições circularam com cerca de uma hora de atraso.Fonte da CP garante que a situação está a ser regularizada, no entanto, utentes denunciam comboios lotados e falta de condições de segurança para combater a Covid-19.