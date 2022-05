Compromisso Emprego Sustentável com 2 876 candidaturas já aprovadas

O número de candidaturas à medida Compromisso Emprego Sustentável que já foi aprovado ascende a 2.876, adiantou esta sexta-feira o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.

Falando no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o secretário de Estado precisou que o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) recebeu 5.545 candidaturas de empresas, tendo sido aprovadas 2.876, que correspondem à criação de 3.077 postos de trabalho.

Os números, disse o governante, indicam que a medida "vai ao encontro das necessidades do mercado de trabalho" e das empresas e está "bem calibrada".

O esforço financeiro associado às candidaturas já aprovadas corresponde a 24,3 milhões de euros.

Lançada em março, a medida Compromisso Emprego Sustentável consiste num apoio financeiro a empresas que contratem sem termo desempregados inscritos nos centros de emprego.

As candidaturas arrancaram em 15 de março e decorrem até 30 de dezembro, segundo os prazos publicados pelo IEFP.

Durante a audição desta sexta-feira - à qual a ministra o Trabalho não pode comparecer por ter testado positivo à covid-19 -, o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, manifestou disponibilidade em "explorar" uma proposta do Livre que prevê o acesso, até seis meses, ao subsidio de desemprego por parte das vítimas de violência doméstica e até três meses ao cônjuge quando o outro elemento tenha celebrado um contrato de trabalho fora do local de residência e o casal se mude para o interior do país.