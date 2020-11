Confinamento e testes à Covid-19 só podem ser ordenados por médicos, defende Tribunal da Relação

Um grupo de quatro alemães chegaram aos Açores em agosto, todos com teste negativo da Alemanha. Porém, sete dias depois de chegados à ilha de São Miguel a filha do casal testa positivo à Covid-19. Esta recebe o resultado por telefone e isola-se dos restantes elementos do grupo que, por testar negativo, não estaria sujeito a isolamento profilático.Três dias depois deste segundo teste, o grupo recebe um email de que devem todos ficar em isolamento profilático. De acordo com a revista SÁBADO , após o grupo ter recorrido à justiça, com várias queixas, o Tribunal da Relação determinou que confinamento e testes à Covid só podem ser ordenados por médicos, dando assim razão aoos turistas.