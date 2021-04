Mais de seis mil pessoas foram impedidas de entrar em Portugal por via terrestre, desde 31 de janeiro, por não reunirem condições impostas pelo estado de emergência devido à pandemia de Covid-19. Desde o último dia de janeiro, altura em que pelo segundo ano consecutivo foram repostas as fronteiras terrestres, entraram em Portugal 612 mil viaturas e foram fiscalizados 750 mil cidadãos. Foram detidas 31 pessoas por sobre as mesmas existirem mandados ...