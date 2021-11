O calendário do próximo ano vai permitir que em Portugal se possam aproveitar cinco ‘pontes’, mais uma do que o ano passado.









A primeira acontece graças à terça-feira de Carnaval no dia 1 de março, um feriado facultativo em que o Governo, autarquias e empresas costumam conceder tolerância de ponto. Segue-se o feriado de Corpo de Deus, a 16 de junho, uma quinta-feira, permitindo mais dias de descanso. O Dia de Todos os Santos, a 1 de novembro, uma terça-feira, proporciona a terceira ‘ponte’ do ano. As duas últimas são quase seguidas, em dezembro, graças ao feriado da Restauração e da Imaculada Conceição, que calham ambos numa quinta-feira.

Os feriados municipais também podem garantir mais dias de descanso. Com o Santo António a 13 de junho, uma segunda-feira, Lisboa e outros concelhos terão quatro dias de descanso, juntando o feriado de 10 de junho, Dia de Portugal. Contando com o feriado do Corpo de Deus, Lisboa terá duas ‘pontes’ seguidas. Já o S. João festeja-se a 24 de junho, o que permite um fim-de-semana prolongado no Porto e outros concelhos.





A Sexta-feira Santa e a Páscoa garantem o primeiro fim-de-semana prolongado do ano, logo seguido de um outro, devido ao 25 de Abril na segunda-feira. O último fim-de-semana prolongado do ano é em agosto, devido ao feriado da Assunção de N. Senhora. Vai haver três feriados que calham ao fim-de-semana - Ano Novo, Dia do Trabalhador e Natal -, menos um do que este ano.