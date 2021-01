Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 91 mortes relacionadas com a covid-19 e 10 027 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de infetados é recorde desde início da pandemia em Portugal e é a primeira vez que o País ultrapassa os 10 mil casos (anteriormente o valor mais alto de novos casos em 24 horas era de 7627, atingido dia 31 de dezembro).





O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3 293 pessoas, mais 33 do que na terça-feira, das quais 513 em cuidados intensivos, ou seja, mais um.





Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7 377 mortes e 446 606 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 81.004 mais 6821 do que na segunda-feira.



Mais de 70% das novas infeções estão concentradas na região de Lisboa de Vale do Tejo (LVT) e na Região Norte. A região norte regista 1857 novos casos de 34 mortes, enquanto LVT tem 3333 novos casos de infeção e 27 mortos.



Segue-se o Centro, com mais 1932 novos casos nas últimas 24 horas e mais 14 mortos, o Alentejo, com mais 439 novos casos e mais 15 mortes e o Algarve, com mais 307 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e mais uma morte.



Nos Açores há mais 107 casos ativos e na Madeira mais 52.