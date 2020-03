Confirmado primeiro caso de infetado com coronavírus na Madeira

Foi confirmado esta terça-feira o primeiro caso de coronavírus na Madeira.



Trata-se de um estrangeiro que chegou à ilha na passada quinta-feira.





O hotel onde está alojado encontra-se em isolamento.Numa conferência de imprensa esta terça-feira, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou o caso de coronavírus numa turista holandesa.O presidente anunciou o reforçou das medidas na região autónoma, nomeadamente a suspensão de atividades turísticas na ilha e o reforço das medidas de restrição ao acesso a espaços comerciais."Determinamos o fim de todas as atividades de dimensão e recreação turística na Região Autónoma da Madeira a partir de agora, como, por exemplo, excursões, passeios, visitas guiadas ou atividades semelhantes. Determinamos o reforço das medidas de restrição de entrada de cidadãos em centros comerciais, mercados e demais espaços públicos", anunciou o presidente da Região Autónoma da Madeira."Nesta nova fase o Governo vai continuar a tomar todas as medidas necessárias no sentido de conter esta epidemia na Madeira e salvaguarda da saúde das nossas famílias", sublinhou Miguel Albuquerque.Em atualização