Conheça as localidades de Portugal onde se vive mais anos

Se nasceu no Norte a sua esperança média de vida à nascença é a maior de todo o país, tanto para homens como para mulheres.

Quem nasce na região Norte tem uma esperança média de vida de 81,13 anos, a mais alta de todo o país. Se tiver nascido na sub-região do Cávado, inserida no Norte, então terá ainda mais uns meses de vida (81,73 anos).



Do outro lado da tabela está quem nasceu nos Açores, cuja esperança média de vida é de 77,48 anos. Os dados foram publicados esta quinta-feira, dia 27 de Setembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



"Na região Norte situaram-se os valores mais elevados da esperança de vida à nascença para o conjunto da população e para os homens, partilhando com a região Centro o valor mais elevado para as mulheres", revela o INE no destaque sobre as Tábuas de Mortalidade no triénio 2015-2017. No caso dos homens que nasceram no Norte a esperança de vida é de 78,21 anos enquanto que para as mulheres é de 83,74 anos, avança o Negócios.