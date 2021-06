Um bisonte com um mês de vida é uma das mais recentes atrações do Jardim Zoológico de Lisboa. Mas não é o único! Também as famílias dos búfalos, dos koalas, dos leopardos-da-Pérsia, das suricatas, das zebras, das girafas e dos tigres-da-Sibéria receberam nos últimos tempos a visita da cegonha.