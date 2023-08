Um dia depois de Ângela Ferreira ter sido mãe da primeira criança em Portugal concebida após a morte do pai, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida reafirmou o sentimento de apreensão com o caso.



Acontece depois de já ter dado um parecer negativo, em 2021, sobre a hipótese de inseminação pós-morte na altura da discussão do projeto de lei na Assembleia da República.









Ver comentários