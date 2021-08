O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira o diploma do Governo que prevê a criação e regulamentação do Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna.O organismo, que já estava previsto há 17 anos, reúne várias entidades públicas e privadas: caçadores, ambientalistas, investigadores e provedor do animal.