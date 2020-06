Consulte o Ranking das Escolas 2020 e descubra em que lugar ficou a sua

Já é conhecido o ranking das escolas portuguesas do ano de 2020. O CM revela-lhe a classificação das escolas do Ensino Básico e Secundário, apuradas com base nos resultados dos exames nacionais. No site especial dopoderá consultar a classificação de 1870 escolas no ranking:629 escolas do secundário (11º e 12º) e 1241 do básico (9º ano), de todo o País, regiões autónomas e escolas portuguesas no estrangeiro.A escola pública com melhores resultados nos exames nacionais do secundário de 2019 fica no distrito de Aveiro e aparece em 32.º lugar no 'ranking' elaborado pela Lusa, que analisou 514 estabelecimentos de ensino públicos e privados .Os alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, realizaram 155 exames e a média das provas foi de 13,29 valores (numa escala de zero a 20), colocando o estabelecimento de ensino em 32.º lugar de uma tabela geral e em primeiro lugar na lista que ordena apenas as médias nas escolas públicas.

Mais de 90% das escolas secundárias com média positiva a Português

As notas no exame nacional de Português continuam a subir e mais de 90% das escolas tiveram positiva na média das classificações dos seus alunos, segundo os dados do Ministério da Educação.

No ano passado, 617 escolas secundárias levaram alunos internos a realizar o exame nacional de Português e as notas voltaram a subir: 92,3% dos estabelecimentos conseguiram ter uma média positiva, enquanto no ano anterior a média rondou os 80%.