Consultorias ganham com novos hospitais

Autorizações para contratar serviços de apoio à avaliação de propostas e contratos publicadas em Diário da República.

Por Sónia Trigueirão | 09:57

Só na contratação de serviços de consultoria e projetos para a construção dos hospitais centrais do Alentejo (Évora) e de Lisboa Oriental, o Estado vai gastar mais de 2,4 milhões de euros. As autorizações para a realização das respetivas despesas foram publicadas esta quarta-feira em Diário da República.



De acordo com as portarias, assinadas pela secretária de Estado da Saúde, Rosa de Matos Zorrinho, no caso do Hospital de Lisboa Oriental, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) fica autorizada a repartir os encargos financeiros, 568 750 euros (mais IVA), para a contratação de serviços de consultoria de apoio ao júri do processo de aquisição de contrato de gestão em regime de Parceria Público-Privada pelos anos económicos de 2018, 2019 e 2020. Refere a mesma portaria que , com IVA, este valor deverá ascender a 699 562 euros.



No caso do Hospital Central do Alentejo, foi dada autorização à Administração Regional de Saúde do Alentejo para a aquisição de serviços de projetista para o projeto técnico no valor de 336 804 euros, repartidos por cinco anos, de 2018 e 2022.



Para serviços de consultoria de apoio ao contrato de empreitada e fiscalização da nova unidade, foi dada autorização para realizar uma despesa que ultrapassa 1,4 milhões de euros, repartida por seis anos, entre 2018 e 2023.



Nova unidade vai custar 334 milhões

Em novembro de 2017, o valor previsto para o custo do novo Hospital de Lisboa Oriental era de 415 milhões de euros, mas o Governo acabou por corrigir o valor um mês depois, em dezembro, e a despesa não deverá ir além dos 334 milhões de euros.



Em vez de pagar um valor anual de 15,4 milhões de euros ao consórcio que construir o hospital, o Estado deverá pagar em média cerca de 12,4 milhões de euros ao longo dos 27 anos do contrato.



Concurso em quatro meses para Alentejo

O Governo quer abrir um concurso público internacional para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, nos próximos quatro meses. Em março foi constituído um grupo de trabalho para preparar a documentação necessária para o lançamento do concurso.



225 é o número de hospitais que, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), existe em Portugal, sendo que 114 são privados e 111 pertencem ao Serviço Nacional de Saúde.



Público assegura cuidados

Os hospitais do setor público continuam a assegurar a maior parte dos cuidados de saúde. Em 2016 foram realizados cerca de 7,7 milhões de atendimentos nos serviços de urgência dos hospitais, com um aumento de 5,4% face ao ano anterior.