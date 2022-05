É uma relíquia. Guardado num sarcófago fechado a seis chaves - e cuja principal está na posse do presidente da Câmara do Porto -, o coração de D. Pedro IV está há mais de 180 anos na Igreja de Nossa Senhora da Lapa. Em setembro, nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, o coração do antigo Rei de Portugal poderá viajar para aquele país, numa viagem de avião que durará mais de 10 horas, e a mais de sete mil quilómetros.









