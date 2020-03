"Vamos vencer": Marcelo agradece aos portugueses e decide quarta-feira se decreta estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, remeteu para quarta-feira a decisão de decretar o estado de emergência, numa mensagem ao país divulgada no site da Presidência.Marcelo agradeceu aos portugueses aquilo que "que tem sido uma verdadeira quarentena voluntária dos portugueses nos últimos dias". O Presidente deixou uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, às estruturas que apoiam o pessoal da saúde, a todas as forças de segurança e aos responsáveis por fazer circular as mercadorias."As medidas que forem preciso tomar serão tomadas", garantiu o Presidente da República.Em atualização