Coronavírus leva PSP a suspender férias e polícias pré-reformados podem ser chamados

Os polícias na situação de pré-aposentação podem ser chamados a prestar serviço em caso de necessidade, estando as férias dos agentes suspensas nesta fase de surto do novo coronavirus, determinou esta terça-feira o diretor da PSP.

No despacho, a que a agência Lusa teve acesso, o superintendente Magina da Silva deliberou que sejam suspensas, com efeito imediato, "as férias de todo o pessoal que ainda não as tenha iniciado, salvo as que forem casuística e excecionalmente autorizadas" pelo diretor de recursos humanos da PSP.

Nesta fase de estado de alerta, devido à pandemia do novo coronavírus, foi também decidido que "os polícias na situação de pré-aposentação sejam contactados pelas unidades de polícia/estabelecimentos de ensino de onde transitaram para essa situação, informando-os da possibilidade de serem mobilizados para a prestação de serviço efetivo, de forma a permitir libertar polícias para a atividade operacional", lê-se no despacho.