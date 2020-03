Coronavírus não trava diversão no Cais do Sodré em Lisboa

Ao contrário de todas as recomendações do Governo, da Organização Mundial da Saúde e do estado de alerta que Portugal atravessa, centenas de jovens continuam a juntar-se nas ruas dos bares do Cais do Sodré, em Lisboa.A grande maioria são estrangeiros de férias em Lisboa que passaram a noite a divertir-se, sem seguir as medidas profiláticas recomendadas. À equipa de reportagem dogarantiram "não estar preocupados com o surto" . Alguns dos bares estão fechados, mas muitos continuam abertos e aceitam qualquer pessoa, sem controlo, e sem impor limitações ao número de pessoas dentro do estabelecimentos.Recorde-se que a DGS recomendou a todos os cidadãos contenção nas atividades e isolamento.