Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra produziu 30 toneladas de lixo

Quantidade de resíduos produzidos nesta edição representa um acréscimo de cinco toneladas em relação ao volume de lixo resultante da edição de 2018.

O cortejo da Queima das Fitas de Coimbra, que se realizou no domingo, produziu 30 toneladas de resíduos que foram recolhidos de imediato pelos serviços da Divisão de Ambiente da Câmara e pela empresa SUMA, ao serviço do município.



Uma nota de imprensa do município liderado por Manuel Machado informou que a "operação envolveu 85 operacionais e 33 meios mecânicos, isto é, mais quatro trabalhadores e mais três meios mecânicos" do que em 2018.



"Das 30 toneladas produzidas, foi possível selecionar 23 toneladas para reciclagem", acrescentou a Câmara, salientando que a "quantidade de resíduos produzidos nesta edição do desfile de estudantes de Coimbra representa, porém, um acréscimo de cinco toneladas em relação ao volume de lixo resultante da edição de 2018.



A operação de recolha de lixo e de limpeza das ruas foi desenvolvida logo após a passagem dos carros alegóricos dos estudantes, entre a Alta e a Baixa da cidade.



"A estes valores ainda deverá acrescer o material proveniente do desmantelamento dos carros, que decorrerá durante aproximadamente uma semana e que se prevê que seja de cerca de 100 toneladas", acrescentou a nota.



Entre veículos da Universidade e do Instituto Politécnico, foram 100 os carros que desfilaram pelas ruas da cidade de Coimbra.



O evento é um dos pontos altos do programa da Queima das Fitas.