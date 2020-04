Costa reune-se com patriarca de Lisboa para preparar levantamento de restrições a celebrações religiosas

O primeiro-ministro vai reunir-se na segunda-feira com o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, para "preparar o levantamento das limitações às celebrações religiosas", disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa.

De acordo com a mesma fonte, o primeiro-ministro pediu para ser recebido por Manuel Clemente, pelo que o encontro se realiza no Seminário dos Olivais, pelas 09h00.

"O tema único será perceber qual a melhor forma de preparar o levantamento das limitações às celebrações religiosas", adiantou o gabinete de António Costa.

A notícia foi avançada pela Rádio Renascença ao início da tarde.





