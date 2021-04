Mais de metade dos maiores de 80 anos já receberam vacinação completa contra a Covid-19 em Portugal

Pelo menos 15% dos portugueses já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, num total de 1 588 315 pessoas (um aumento de 252 568 face à semana anterior). Os dados constam do relatório do Plano de Vacinação, emitido pela DGS esta terça-feira.

O mesmo documento adianta que 6% da população já tem a vacinação completa (632 242 pessoas).

Relativamente aos grupos etários, os maiores de 80 anos são a faixa etária com maior percentagem de vacinados: 90% já têm uma dose e 51% já tem a vacinação completa. Na faixa etária 65-79, 27% da população tem uma dose e 3% a vacinação completa. Entre os 50 e os 64 anos, há 12% dos portugueses que já receberam a primeira dose da imunidade e 4% que já tem a vacinação contra a Covid-19 completa.



Na faixa etária entre os 25 e os 49 anos há 8% dos portugueses com uma dose e 4% com vacinação completa. O número baixa na faixa etária dos 18-24 anos, com 3% da população com uma dose e 2% com vacinação completa.



Do total de 2 684 460 de doses recebidas já foram distribuídas 2 360 167 doses dos fármacos que protegem contra a Covid-19.



O Alentejo e o Centro são as regiões com maior percentagem de população imunizada: 20% dos portugueses que vivem nestas duas regiões já recebeu a primeira dose. Segue-se a Madeira (17%), a região Norte (15%), Lisboa e Vale do tejo (14%), Algarve (13%) e os Açores (9%).



Em número absoluto de doses administradas o Norte surge na dianteira, com 722 267 doses, seguido por Lisboa e Vale do Tejo (711 939 doses administradas).