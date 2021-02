Centro Hospitalar

Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), no concelho da Amadora, distrito de Lisboa,

O Hospital Amadora-Sintra transferiu este sábado cinco doentes Covid-19 para outras regiões do País.Dois doentes vão para o Hospital de Braga, outros dois para o Hospital das Forças Armadas, e um paciente será transferido paraSão João, no Porto.Recorde que otem sido muito pressionado com uma grande afluência de doentes, especificamente infetados com o novo coronavírus.