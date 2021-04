Infarmed atualiza recomendações para vacinados com AstraZeneca. Veja os sintomas a que deve estar atento

O Infarmed atualizou esta quarta-feira as recomendações para as pessoas vacinadas com o fármaco da AstraZeneca, após a conferência de imprensa da EMA.



Foi efetuada a revisão detalhada de 62 casos de trombose dos seios venosos cerebrais e 24 casos de trombose venosa esplâncnica, 18 dos quais fatais, ocorridos no Espaço Económico Europeu (EEE) e do Reino Unido, até 22 de março de 2021. Até esta data, tinham sido vacinadas cerca de 25 milhões de pessoas.





Embora a possibilidade de aparecimento destes tipos de coágulos seja muito baixa, as pessoas vacinadas devem procurar imediatamente assistência médica, caso detetem, principalmente nas duas semanas após a inoculação da vacina, algum dos seguintes sintomas:

-Falta de ar;

-Dor no peito;

-Inchaço nas pernas;



-Dor abdominal persistente;

-Sintomas neurológicos, como dores de cabeça intensas e persistentes ou visão turva;

-Pequenas manchas de sangue sob a pele, em locais distintos do local da injeção.







Recomendações para os profissionais de saúde:

Os profissionais de saúde devem alertar as pessoas vacinadas para procurar assistência médica caso desenvolvam:

- Sintomas da presença associados a coágulos sanguíneos, nomeadamente, falta de ar, dor no peito, inchaço nas pernas, dor abdominal persistente;

- Sintomas neurológicos, tais como dores de cabeça intensas e persistentes e visão turva;

- Petéquias em locais distintos do local da inoculação após alguns dias.