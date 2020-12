Vacinação contra a Covid-19 começa entre 27 e 29 de dezembro, avança Marta Temido

A Ministra da Saúde, Marta Temido, falou esta quinta-feira aos jornalistas sobre os novos dados relativamente à chegada de uma vacina contra a Covid-19 em Portugal."A previsão de entrega ainda no mês de dezembro", começou por dizer Marta Temido, avançando que previsão de entrega será "antes do Natal", apontando para o dia 23 de dezembro.A Ministra da Saúde afirmou ainda que espera o início de vacinação entre 27 e 29 de dezembro. O primeiro grupo a receber primeiro lote "será focado na componente dos profissionais de saúde" e de seguida destinada aos idosos."Prende-se com as especificidades das suas competencias, naturalmente que o MAI é essencial para a cordenação do processo logistico da operação. O que foi referido é que o transporte, de vacinas e medicamentos, são questões sofisticadas e, por isso, será feito por linha de transportadores própria", justificou Marta Temido, explicou a Ministra da Saúde, quando questionada sobre o porquê da"Temos o apoio das forças de segurança para garantir que processo de transporte e circulação está prevenido", rematou.Sobre as reações adversas à vacina: "Elas podem acontecer. A preocupação é criação de mecanismo dos seus registos" e também os clínicos que a admninistram informarem o paciente, afirmou Temido.Será divulgado um manual de vacinação até domingo com informações para quem vai vacinar e para o setor da saude em geral