CP chega a acordo salarial com maioria dos sindicatos exceto revisores

A CP -- Comboios de Portugal anunciou que alcançou um acordo sobre a atualização intercalar de salários com a maioria dos sindicatos, com exceção do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), o único que manteve a greve desta quarta-feira.

Em comunicado, a operadora informou ter "alcançado um acordo sobre as valorizações remuneratórias intercalares com todos os sindicatos (15), à exceção do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI)".

A transportadora ferroviária defendeu que "este consenso é uma prova da equidade e do compromisso da CP em valorizar todos os seus trabalhadores, bem como do trabalho desempenhado pelos sindicatos na representação dos seus associados".