Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Criopreservação ajuda a salvar vidas

Anemia aplástica surge quando a medula óssea deixa de produzir células sanguíneas suficientes.

Por Edgar Nascimento e Susana Pereira Oliveira | 12:07

Um caso de sucesso traz esperança a quem sofre de anemia aplástica grave. Com recurso a um transplante autólogo de sangue do cordão umbilical (com células estaminais criopreservadas do próprio corpo), combinado com uma terapêutica imunossupressora (redução da atividade do sistema imunitário para que este responda mais depressa a um tratamento), foi possível curar duas crianças, de 15 e 24 meses, que sofriam da doença.



Segundo um artigo publicado recentemente pela Universidade de Atenas e Unidadede Transplante de Células Estaminais do Hospital Infantil Aghia Sophia, na Grécia, o caso remonta a 2012.



A anemia aplástica é uma doença rara que ocorre "quando a medula óssea deixa de produzir células sanguíneas suficientes", explica Carla Cardoso, investigadora no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Crioestaminal. Para a especialista, este caso mostra a eficácia do processo e comprova que o recurso às células estaminais do sangue do cordão umbilical poderá ser benéfico" para os doentes comapatologia.



Portugueses têm esperança na criopreservação

Em Portugal, o primeiro transplante de células estaminais criopreservadas aconteceuno IPO do Porto em 2007 e salvou a vida auma criançade 14 meses. Carla Cardoso explica que as pessoas criopreservam as células estaminais porque acreditamque "podem ser usadas no tratamento de doenças do próprio ou de um familiar compatível".



"Células tratam mais de 80 doenças"

CM - O que são células estaminais?

Carla Cardoso – São células com características especiais com a capacidade de se autorrenovarem e de se diferenciar, originando células especializadas. Há células estaminais embrionárias e adultas, que se obtêm após o nascimento: células do sangue e do tecido do cordão umbilical e de outros tecidos e órgãos.



- É importante criopreservar as células estaminais?

Sim. A criopreservação, que consiste em conservar células por longos períodos a temperaturas negativasmuito baixas (-196ºC), permite que as células estejamdisponíveis aqualquermomento para serem descongeladas e utilizadas.



- Em que doenças são usadas?

– As mais comuns são as doenças do foro hemato-oncológico. O sangue do cordão umbilical é considerado uma fonte de células estaminais alternativa àmedula óssea e está provada a sua utilização no tratamento de mais de 80 doenças (doenças do sangue, do sistema imunitário e metabólicas).