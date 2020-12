Crise ameaça futuro dos espetáculos de circo

Parados há mais de 10 meses e sem apoios do Estado, os proprietários de circos em Portugal começam a temer pelo futuro. Victor Hugo Cardinali, um dos poucos circos que ainda tem animais, afirma que, por mês, gasta "mais de 5000 euros em comida para os animais" porque não há qualquer tipo de ajuda estatal.

A viver em Pegões, no Montijo, o proprietário do circo está revoltado com a falta de respostas por parte do Governo e teme ...

