Governo impõe limites ao abastecimento: 15 litros nos postos de emergência e 25 nos outros

O Governo impôs esta sexta-feira limites ao abastecimento de combustível: 15 litros nos postos de emergência e 25 nos outros. O anúncio deste limite, que entra em vigor a partir do dia 11 de agosto, foi feito numa conferência de imprensa, realizada na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa.



Foi nesta conferência que o Executivo prestou esclarecimentos sobre a crise energética, decretada até dia 21 de agosto, e sobre o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativamente à greve dos motoristas.

A sessão, que contou com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, decorre no mesmo dia em que o Tribunal rejeitou a impugnação dos serviços mínimos fixados pelo Executivo.

Viera da Silva começou a sua intervenção por relembrar que pediu um parecer à PGR relativamente à greve marcada para a próxima segunda-feira. O ministro do Trabalho referiu que "o parecer recorda aquilo que já há várias vezes o Governo tem dito, que o direito é Greve é um direito fundamental".

"Tendo este ponto como ponto de partida, considera o Conselho Consultivo que o direito à greve não é um direito absoluto e não pode por em causa outros direitos constitucionais. Uma greve que viole o direito da boa fé pode ser considera ilícita", explicou Vieira da Silva.



O ministro do Trabalho continuou e disse achar que se está a "chegar ao limite daquilo que é admissível".



Relativamente aos serviços mínimos decretados, Vieira da Silva ressalvou que "o Conselho Consultivo considerou que os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos". "Em casos extremos podem corresponder à manutenção da normalidade de funcionamento", explicou.

Caso os serviços mínimos não sejam cumpridos, o Governo pretende "decretar uma requisição civil", assumiu Vieira da Silva. O ministro do Trabalho afirmou assim que o Governo tentará que não seja necessária uma requisição civil, mas, se for necessário, em caso de incumprimento dos serviços mínimos, não hesitará em utilizar todos os instrumentos disponíveis.



Vieira da Silva acrescentou que, "se antes disso existirem factos que apontem para a necessidade de a utilizar [uma requisição civil preventiva], o Governo, numa situação extrema, não abdica de nenhum dos instrumentos".



"Este é um conflito entre privados que compete ao Governo criar condições para a sua superação, não sendo o Governo parte deste conflito mas tendo a responsabilidade de defender os interesses da sociedade portuguesa e da nossa Economia", disse o ministro do Trabalho. Por essa razão é que os serviços mínimos foram definidos da forma como estão apresentados, justificou Vieira da Silva.



Sobre a possível mobilização de 100% dos trabalhadores de determinado serviço tendo em conta os serviços mínimos, Viera da Silva explicou que o "enquadramento dos serviços mínimos foi feito de forma equilibrada". "A fixação dos diferentes valores de mobilização de trabalhadores para os serviços mínimos foi estipulado com o objetivo de salvaguardar" os cidadãos portugueses. "O objetivo não foi limitar o direito à greve", acrescentou.



"Estamos convictos de que (...) os parceiros possam compreender que existe uma alternativa a este conflito que é uma negociação", finalizou Viera da Silva.



O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, interviu também e voltou a fazer referência à REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento - disponível nesta greve, onde "os postos de abastecimento são destinados às entidades prioritárias". "Na restante rede REPA, 321 postos, podem abastecer os prioritários e os equiparados a prioritários", continuou.

A partir de dia 11 de agosto passa a haver um limite máximo de abastecimento de combustível: "15 litros na rede prioritária e 25 litros nos outros postos", clarificou Matos Fernandes.



"Com este parecer consideramos que as medidas tomadas pelo Governo são as adequadas tendo em conta as características que esta greve tem", acrescentou ainda Viera da Silva antes de terminar a conferência de imprensa desta sexta-feira.

A greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas está agendada para a próxima segunda-feira, dia 12 de agosto. A três dias da greve, os portugueses já fazem filas para abastecer, nos diversos postos de combustível do País.



Recorde que o conselho consultivo da PGR remeteu, nesta quinta-feira, 08 de agosto, o parecer sobre a legalidade da greve dos motoristas de matérias perigosas ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), que acusam a ANTRAM de não querer cumprir o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial.



Na quarta-feira, o Governo definiu serviços mínimos para esta greve, que vão entre os 50% para a generalidade dos postos de abastecimento de combustível e os 100% para a rede de abastecimento de emergência e serviços de saúde, segurança e proteção civil.



No entanto, os sindicatos consideram estes serviços mínimos exagerados e, por isso, avançaram já com uma providência cautelar para impugnar essa decisão do Governo.



MAPA INTERATIVO | Saiba onde estão os postos de emergência para abastecer na greve dos motoristas