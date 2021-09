Cruzeiros voltam a Portimão após pandemia

Após um ano e meio de paragem, devido à pandemia, os navios de cruzeiro estão de volta a Portimão. Até ao final deste ano, são esperados mais oito paquetes e para 2022 estão agendadas 46 escalas neste porto algarvio.Ontem, a cidade do Arade recebeu a visita do ‘Spirit of Discovery’, com 236 metros de comprimentos. Mas o navio teve de ficar fundeado ao largo da Praia da Rocha por limitações do porto, que só consegue receber cruzeiros até 215 metros. Está prometido investimento de cerca de 17,5 milhões de euros em obras de dragagem para permitir a entrada de navios de maiores dimensões, mas ainda não se sabe quando começarão os trabalhos.O próximo navio com escala marcada para Portimão, na quinta-feira, é o ‘Star Legend’, que é mais pequeno e, por isso, já deverá acostar no cais do porto de comércio e turismo. Ainda este mês, haverá outra escala. De acordo com a lista disponível no site do porto, em outubro são esperados três navios, em novembro dois e em dezembro apenas um. Em relação ao próximo ano, abril é o mês com maior número de escalas, estando agendadas 14.