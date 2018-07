Cursos mais difíceis com menos vagas

Redução de lugares nas instituições situadas em Lisboa e no Porto torna ainda mais difícil aceder aos cursos com média elevada.

Por Bernardo Esteves | 08:29

Engenharia Aeroespacial, no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, foi o curso com média mais alta no concurso de acesso do ano passado (188 pontos), mas este ano sofreu uma redução de vagas (de 70 para 65), devido ao corte imposto pelo Governo às instituições localizadas em Lisboa e no Porto. O mesmo aconteceu com outros cursos que em 2017 ocuparam o topo do ranking das formações cujo acesso é mais complicado.São os casos de Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade do Porto, que teve a terceira média mais alta (184,3) e também perdeu cinco lugares, ou Bioengenharia, também na Universidade do Porto, que perde quatro vagas este ano. Já os cursos com as médias mais baixas de todos até ganham lugares.É o que acontece com Línguas e Comunicação, na Universidade do Algarve, cuja média de entrada foi de 95 e ganhou cinco lugares, ou Turismo, no Politécnico de Beja, cuja média foi também de 95 e passou de 36 para 40 vagas.Este ano voltaram a ser abertas 1441 vagas para Medicina, um número que se tem mantido inalterado desde 2011. A Ordem dos Médicos (OM) tem insistido na necessidade de reduzir o número de entradas mas não tem sido ouvida pelo Governo. "Existem centenas de médicos sem acesso à especialidade e as escolas médicas continuam a formar acima da sua capacidade.Já há médicos a fazer a aprendizagem prática em hospitais privados. É preciso rever esta matéria", afirmou aoo bastonário da OM, Miguel Guimarães, acrescentando: "Estas 1441 vagas até seriam um bom número, mas no final haverá perto de 1800 entradas, com os contingentes especiais e concursos para licenciados".A Universidade do Porto tem 400 vagas (245 na Faculdade de Medicina e 155 no Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar). Segue-se a Universidade de Lisboa (295), Universidade de Coimbra (255), Nova de Lisboa (231), Universidade da Beira Interior (140) e Universidade do Minho (120).Dos 1068 cursos disponíveis no Ensino Superior público, em 30 deles a nota do último classificado no concurso do ano passado foi inferior a 10 valores (100 pontos).Há ainda 136 cursos em que foi suficiente uma nota abaixo de 11 (110 pontos) para entrar.