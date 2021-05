Dependente do comboio? CP alerta para possíveis perturbações na circulação devido a greve parcial

Os ferroviários da CP - Comboios de Portugal iniciam às 0h00 de terça-feira uma greve parcial por aumentos salariais e melhores carreiras que poderá causar alguma perturbação na circulação de comboios, admitiu a empresa.A greve, que termina às 24h00 de 02 de junho, é convocada pelo Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários para exigir a valorização dos salários e das carreiras e protestar contra escalas de serviço com mais de nove horas.Este sindicato é o antigo sindicato dos ferroviários braçais e representa sobretudo manobradores.Cada trabalhador fará diariamente duas horas de greve no início do período normal de trabalho e outras duas no final do período normal de trabalho.Fonte oficial da CP disse à agência Lusa que "poderão ocorrer algumas perturbações na circulação" a partir de terça-feira, devido à paralisação.Para quinta-feira está marcada outra greve na CP, mas de 24 horas, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP.