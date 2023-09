Deputados do Chega recebidos "com insultos" e "agressões" em protesto pela habitação em Lisboa

"Viemos mostrar a nossa solidariedade com os portugueses", disse Filipe Melo, acrescentado que o Chega está contra o programa Mais Habitação e que os deputados marcaram presença na manifestação para mostrar o desagrado com a situação atual.Várias centenas de pessoas começaram a juntar-se, em Lisboa, para o protesto pelo direito à habitação e pela justiça climática.Pelas 15h00, centenas de manifestantes aglomeravam-se na Alameda D. Afonso Henriques, aproveitando as poucas sombras disponíveis, munidos com faixas, tambores, bandeiras e casas de cartão.Os vidros de uma imobiliária foram partidos com recurso a um martelo, na Avenida Almirantes Reis, em Lisboa, por vários manifestantes encapuzados, depois de já terem atingido o edifício com tinta vermelha.Recorde-se que, assim como Lisboa, outras 23 localidades participam no protesto contra a crise na habitação , são elas: Alcácer do Sal, Aveiro, Barreiro, Beja, Braga, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Guimarães, Lagos, Leiria, Nazaré, Portalegre, Portimão, Porto, Samora Correia, Tavira, Torres Novas, Vila Real e Viseu.