Caso o envio de água para Portugal a partir do Douro seja interrompido, como reclamam os agricultores espanhóis, ficará em causa “a captação de água para as populações, além da rega de vinhas, oliveiras e outras culturas, que são a base do sustento do Nordeste Transmontano”. O alerta é da presidente da Câmara de Miranda do Douro, que já avisou os dois governos para as consequências da medida.









