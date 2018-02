Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descobre que tem pai e dois irmãos

Ruben Carvalho soube graças à CMTV que tem mais família.

Por Tatiana Santana e Edgar Nascimento | 25.02.18

Durante anos, Ruben Carvalho sempre pensou que o pai, José Rijo, tinha morrido num acidente de mota. Esta foi a versão que a mãe, Arminda, sempre lhe contou para explicar o porquê de não ter pai.



Assombrado pela incerteza, Ruben resolveu pedir ajuda ao programa 'Separados Pela Vida'. Já em estúdio, o apresentador Duarte Siopa revelou-lhe que, afinal, o progenitor estava vivo.



À sua espera não tinha o pai, mas sim dois irmãos que não conhecia: Paulo, de 37 anos, e Fábio, de 27.



O programa da CMTV, emitido este sábado, ficou marcado por dois calorosos e emocionados abraços, que assinalaram o encontro entre os três irmãos.



"Este momento representou muito para mim, era o que mais desejava e consegui. Agora quero conhecer o resto da família, que é o mais importante", afirmou Ruben.



"Nunca soubemos da existência do Ruben e ficámos muito surpreendidos. Mas estamos de braços abertos para o receber", garantiu Fábio. Apesar de se ter recusado a ir aos estúdios da CMTV para abraçar o filho, José prometeu que o encontro entre os dois será para breve.



Pais separaram-se ainda antes de Ruben nascer

Os pais de Ruben, José e Arminda, separaram-se ainda antes do jovem nascer, em 1990. Ruben tem uma irmã, fruto do mesmo relacionamento, mas Andreia negou qualquer intenção de contactar o pai ou os irmãos.



PORMENORES

De Oeiras para Viseu

Ruben viveu em Paço de Arcos (Oeiras) até aos 6 anos. Depois a mãe mudou-se para Viseu com o companheiro e viveram lá durante 20 anos.



Vários anos à procura

Ao contrário da irmã, Andreia, Ruben sempre quis procurar o pai. A mãe nunca lhe deu informações, e um dia disse-lhe que o pai tinha morrido num acidente de mota.