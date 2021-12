O desespero levou estas mães a pegarem nos filhos e a ocupar casas de habitação social que estavam vazias. Vivem com medo que a polícia lhes bata à porta, mas recusam-se a sair do sítio a que agoram chamam lar.São nove famílias em risco de despejo do Bairro Padre Cruz. Carla Pires, de 46 anos, vive com os quatro filhos numa casa que ocupou, desde que o marido morreu e a sogra a meteu na rua.